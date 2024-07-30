Тренер Челси - о скандале вокруг Фернандеса: Он поговорил с командой, и все объяснил

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что ситуация с полузащитником Энцо Фернандесом полностью разрешена.

"Сейчас мы все чувствуем себя очень комфортно. Энцо вернулся, он поговорил со всеми нами, и все объяснил, чтобы не было никаких плохих намерений. Ребята все поняли.

Со вчерашнего вечера все было как раньше. Все нормально. Все хорошо".