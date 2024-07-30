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Тренер Челси - о скандале вокруг Фернандеса: Он поговорил с командой, и все объяснил

Англия

Энцо Мареска прокомментировал ситуацию

Тренер Челси - о скандале вокруг Фернандеса: Он поговорил с командой, и все объяснил

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что ситуация с полузащитником Энцо Фернандесом полностью разрешена.

"Сейчас мы все чувствуем себя очень комфортно. Энцо вернулся, он поговорил со всеми нами, и все объяснил, чтобы не было никаких плохих намерений. Ребята все поняли.

Со вчерашнего вечера все было как раньше. Все нормально. Все хорошо".

Напомним, что после победы на Копа Америка-2024 игроки сборной Аргентины попали в скандал.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Энцо Фернандес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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