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Рашфорд: Я все еще мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед большие трофеи

Англия
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Футболист поделился своими мыслями

Рашфорд: Я все еще мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед большие трофеи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал, что хочет выиграть с "красными дьяволами" самые престижные трофеи.

"Я все еще мечтаю выиграть с "Ман Юнайтед" большие трофеи - Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Надеюсь, мы сможем это сделать!".

Напомним, что ближайший поединок "МЮ" состоится 1 августа. Команда сыграет против "Реал Бетиса" в рамках товарищеского матча. Старт - в 5:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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