Рашфорд: Я все еще мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед большие трофеи

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал, что хочет выиграть с "красными дьяволами" самые престижные трофеи.

"Я все еще мечтаю выиграть с "Ман Юнайтед" большие трофеи - Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Надеюсь, мы сможем это сделать!".

Напомним, что ближайший поединок "МЮ" состоится 1 августа. Команда сыграет против "Реал Бетиса" в рамках товарищеского матча. Старт - в 5:00 по киевскому времени.