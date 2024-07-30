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Рашфорд: Я все еще мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед большие трофеи
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал, что хочет выиграть с "красными дьяволами" самые престижные трофеи.
"Я все еще мечтаю выиграть с "Ман Юнайтед" большие трофеи - Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Надеюсь, мы сможем это сделать!".
Напомним, что ближайший поединок "МЮ" состоится 1 августа. Команда сыграет против "Реал Бетиса" в рамках товарищеского матча. Старт - в 5:00 по киевскому времени.
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