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Вест Хэм нацелился на форварда дортмундской Боруссии

Англия
Обновлено

Никлас Фюллькруг может сменить клуб

Вест Хэм нацелился на форварда дортмундской Боруссии

Фото: bvb.de

Новина українською

Руководство "Вест Хэма" активно работает над усилением состава своей команды.

По информации ВВС, "молотобойцы" ведут переговоры с дортмундской "Боруссией" по трансферу немецкого нападающего Никласа Фюллькруга.

31-летний форвард, отметившийся двумя голами на недавнем Евро-2024, стал одним из приоритетных целей нового главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги.

Никлас продемонстрировал высокую результативность в прошлом сезоне, забив 16 голов и отдав 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".

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Боруссия (Дортмунд) Хулен Лопетеги Никлас Фюллькруг Вест Хэм
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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