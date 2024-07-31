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Вест Хэм нацелился на форварда дортмундской Боруссии
Никлас Фюллькруг может сменить клуб
Фото: bvb.de
Руководство "Вест Хэма" активно работает над усилением состава своей команды.
По информации ВВС, "молотобойцы" ведут переговоры с дортмундской "Боруссией" по трансферу немецкого нападающего Никласа Фюллькруга.
31-летний форвард, отметившийся двумя голами на недавнем Евро-2024, стал одним из приоритетных целей нового главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги.
Никлас продемонстрировал высокую результативность в прошлом сезоне, забив 16 голов и отдав 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".
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