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Лунин уже не нужен? Челси подписал голкипера Вильярреала

Англия

Согласовано долгосрочное сотрудничество

Лунин уже не нужен? Челси подписал голкипера Вильярреала

Getty Images/Global Images Ukraine

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22-летний датский вратарь Филип Йоргенсен стал игроком "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан до 2031 года.

"Этот трансфер — мечта, ставшая реальностью. Я очень рад, что подписал контракт с "Челси", одним из крупнейших клубов мира. Мне не терпится познакомиться со всеми и начать играть со всеми моими новыми товарищами по команде", - сказал новичок "синих".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 24,5 миллиона евро.

С 2021 года Йоргенсен защищал цвета основной команды "Вильярреала" (до этого он также 4 года провёл в академии "жёлтой субмарины"). В прошлом сезоне Филип принял участие в 37 матчах, пропустив 64 гола и выдав 6 "сухих" игр.

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Челси (Лондон) Вильярреал трансфер
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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