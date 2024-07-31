Лунин уже не нужен? Челси подписал голкипера Вильярреала

22-летний датский вратарь Филип Йоргенсен стал игроком "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан до 2031 года.

"Этот трансфер — мечта, ставшая реальностью. Я очень рад, что подписал контракт с "Челси", одним из крупнейших клубов мира. Мне не терпится познакомиться со всеми и начать играть со всеми моими новыми товарищами по команде", - сказал новичок "синих".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 24,5 миллиона евро.

С 2021 года Йоргенсен защищал цвета основной команды "Вильярреала" (до этого он также 4 года провёл в академии "жёлтой субмарины"). В прошлом сезоне Филип принял участие в 37 матчах, пропустив 64 гола и выдав 6 "сухих" игр.