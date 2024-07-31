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Лунин уже не нужен? Челси подписал голкипера Вильярреала
Согласовано долгосрочное сотрудничество
Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний датский вратарь Филип Йоргенсен стал игроком "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Контракт между сторонами рассчитан до 2031 года.
"Этот трансфер — мечта, ставшая реальностью. Я очень рад, что подписал контракт с "Челси", одним из крупнейших клубов мира. Мне не терпится познакомиться со всеми и начать играть со всеми моими новыми товарищами по команде", - сказал новичок "синих".
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 24,5 миллиона евро.
С 2021 года Йоргенсен защищал цвета основной команды "Вильярреала" (до этого он также 4 года провёл в академии "жёлтой субмарины"). В прошлом сезоне Филип принял участие в 37 матчах, пропустив 64 гола и выдав 6 "сухих" игр.
Filip Jorgensen, our new Blue! ???????????? pic.twitter.com/QBrqBmfdnK— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2024
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