Астон Вилла проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас

В ближайшие недели "Астон Вилла" может потерять одного из своих нападающих, а именно Джона Дурана. С колумбийцем связывают интерес к "Вест Хэму" и "Челси", а вероятность его ухода считается очень высокой. Унаи Эмери занялся поисками замены форварду и обратил свое внимание в сторону "Кристал Пэлас".

"Астон Вилла" заинтересовалась нападающим "орлов" Жаном-Филиппом Матетой. Текущее соглашение француза рассчитано до лета 2026 года, и хотя переговоры с лондонцами о его продлении уже велись, стороны еще не достигли согласия. Впрочем, "Астон Вилла" не одинока в своем увлечении 27-летним нападающим: "Ювентус" и мадридский "Атлетико" также следят за ситуацией с игроком.

Добавим, что в прошлом сезоне Жан-Филипп Матета провел 39 матчей, где отметился 19 голами и 5 ассистами.