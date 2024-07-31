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Астон Вилла проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас

Англия

Об этом сообщает британское издание Express

Астон Вилла проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ближайшие недели "Астон Вилла" может потерять одного из своих нападающих, а именно Джона Дурана. С колумбийцем связывают интерес к "Вест Хэму" и "Челси", а вероятность его ухода считается очень высокой. Унаи Эмери занялся поисками замены форварду и обратил свое внимание в сторону "Кристал Пэлас".

"Астон Вилла" заинтересовалась нападающим "орлов" Жаном-Филиппом Матетой. Текущее соглашение француза рассчитано до лета 2026 года, и хотя переговоры с лондонцами о его продлении уже велись, стороны еще не достигли согласия. Впрочем, "Астон Вилла" не одинока в своем увлечении 27-летним нападающим: "Ювентус" и мадридский "Атлетико" также следят за ситуацией с игроком.

Добавим, что в прошлом сезоне Жан-Филипп Матета провел 39 матчей, где отметился 19 голами и 5 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
Express
Опубликовал: Александр Гресь
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