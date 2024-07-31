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32-летний экс-хавбек Арсенала продолжит карьеру в ОАЭ
Эпоха египтянина в лондонском клубе закончилась
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Аль-Джазиры" из Абу-Даби объявила о подписании бывшего полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени на правах свободного агента.
Подробности сделки между сторонами не разглашаются.
С 2016 года 32-летний египтянин защищал цвета "Арсенала", перейдя за 12,5 миллионов евро из швейцарского "Базеля". В общей сложности Мохамед отыграл за "канониров" 161 матч, в которых забил 6 мячей и отдал 10 ассистов. По окончании сезона 2023/24 "канониры" не продлили контракт с футболистом.
كل ما تريد معرفته عن نجمنا الجديد محمد النني ????#نادي_الجزيرة pic.twitter.com/1vRq49VGeA— نادي الجزيرة (@aljazirafc) July 30, 2024
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