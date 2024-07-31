32-летний экс-хавбек Арсенала продолжит карьеру в ОАЭ

Пресс-служба "Аль-Джазиры" из Абу-Даби объявила о подписании бывшего полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени на правах свободного агента.

Подробности сделки между сторонами не разглашаются.

С 2016 года 32-летний египтянин защищал цвета "Арсенала", перейдя за 12,5 миллионов евро из швейцарского "Базеля". В общей сложности Мохамед отыграл за "канониров" 161 матч, в которых забил 6 мячей и отдал 10 ассистов. По окончании сезона 2023/24 "канониры" не продлили контракт с футболистом.