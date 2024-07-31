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Два клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему Хоффенхайма

Англия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Два клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему Хоффенхайма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Максимилиан Байер хорошо себя проявил в последнем сезоне в "Хоффенхайме": 16 голов и 3 ассиста в 35 матчах за команду. Это позволило форварду получить вызов в национальную сборную Германии на Евро-2024. Кроме того, его игра не осталась без внимания других команд.

Сообщается, что "Челси" и "Астон Вилла" сделали конкретные предложения Максимилиану Байеру. А вот с "Хоффенхаймом" еще ни один клуб не начал переговоры. Окончательные устные договоренности с игроком пока не достигнуты.

Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель. 21-летний нападающий имеет отступные в размере 30 млн евро.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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