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Два клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему Хоффенхайма
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Максимилиан Байер хорошо себя проявил в последнем сезоне в "Хоффенхайме": 16 голов и 3 ассиста в 35 матчах за команду. Это позволило форварду получить вызов в национальную сборную Германии на Евро-2024. Кроме того, его игра не осталась без внимания других команд.
Сообщается, что "Челси" и "Астон Вилла" сделали конкретные предложения Максимилиану Байеру. А вот с "Хоффенхаймом" еще ни один клуб не начал переговоры. Окончательные устные договоренности с игроком пока не достигнуты.
???????? ???????? Chelsea and Aston Villa have submitted concrete offers to Maximilian Beier ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 30, 2024
Two more top clubs from abroad have made contact in the last hours. Leverkusen, still in the race. But no club has started negotiations with Hoffenheim yet. No total verbal agreements with… pic.twitter.com/OHtLfIrP2B
Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель. 21-летний нападающий имеет отступные в размере 30 млн евро.
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