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Гвардиола: Каждый раз, когда Барселона выходила в атаку - она забивала нам голы
Похвала Пепа своей бывшей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал
"Мне очень понравилась "Барселона". Сезон длинный, но они мне понравились. Необыкновенная позиционная игра, вингеры играют как вингеры, игроки выбегают из глубины, крайние защитники атакуют пространство.
Конечно, у нас были проблемы. Каждый раз, когда "Барса" выходила в атаку - она забивала нам голы. Это нормально, у нас очень молодой состав.
Это был фантастический матч, с множеством моментов. Не знаю, сколько ударов мы нанесли. Думаю, они тоже остались довольными", - цитирует испанца Mundo Deportivo.
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