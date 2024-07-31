Гвардиола: Каждый раз, когда Барселона выходила в атаку - она забивала нам голы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Барселоны" (2:2, 1:4 по пен.) в товарищеском матче.

"Мне очень понравилась "Барселона". Сезон длинный, но они мне понравились. Необыкновенная позиционная игра, вингеры играют как вингеры, игроки выбегают из глубины, крайние защитники атакуют пространство.

Конечно, у нас были проблемы. Каждый раз, когда "Барса" выходила в атаку - она забивала нам голы. Это нормально, у нас очень молодой состав.

Это был фантастический матч, с множеством моментов. Не знаю, сколько ударов мы нанесли. Думаю, они тоже остались довольными", - цитирует испанца Mundo Deportivo.