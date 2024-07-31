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Гвардиола: Каждый раз, когда Барселона выходила в атаку - она забивала нам голы

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Похвала Пепа своей бывшей команде

Гвардиола: Каждый раз, когда Барселона выходила в атаку - она забивала нам голы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Барселоны" (2:2, 1:4 по пен.) в товарищеском матче.

"Мне очень понравилась "Барселона". Сезон длинный, но они мне понравились. Необыкновенная позиционная игра, вингеры играют как вингеры, игроки выбегают из глубины, крайние защитники атакуют пространство.

Конечно, у нас были проблемы. Каждый раз, когда "Барса" выходила в атаку - она забивала нам голы. Это нормально, у нас очень молодой состав.

Это был фантастический матч, с множеством моментов. Не знаю, сколько ударов мы нанесли. Думаю, они тоже остались довольными", - цитирует испанца Mundo Deportivo.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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