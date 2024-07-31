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Новичок МЮ может выбыть на долгий срок из-за травмы. Этим летом он отказал Реалу
Потенциальный удар по амбициям тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" обеспокоен состоянием здоровья новичка команды Лени Йоро.
Напомним, 18-летний центральный защитник покинул поле из-за травмы во время товарищеского матча с "Арсеналом" (1:2), а совсем недавно был
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Состав "МЮ" Йоро пополнил 18 июля, перейдя из "Лилля" за 62+8 миллионов евро. В прошлом сезоне Лени отметился двумя голами в 35 матчах.
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