Ноттингем Форест близок к подписанию вингера Витории Гимарайнш

"Ноттингем Форест" продолжает свою работу на трансферном рынке. "Лесники" уже близки к тому, чтобы пополнить свой состав новым игроком.

Как сообщает Sky Sports, что вингер Жота Силва летит в Англию, чтобы окончательно оформить переход в "Ноттингем Форест". Ожидается, что "лесники" заплатят "Витории Гимарайнш" начальную сумму в 7 млн евро за 24-летнего игрока. Соглашение также включает до 5 млн евро в качестве бонусов, которые будут зависеть от его выступлений за английский клуб.

Добавим, что Жота Силва в прошлом сезоне забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах.