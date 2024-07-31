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Ноттингем Форест близок к подписанию вингера Витории Гимарайнш

Англия

Цена вопроса - 7 млн евро плюс бонусы

Ноттингем Форест близок к подписанию вингера Витории Гимарайнш

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" продолжает свою работу на трансферном рынке. "Лесники" уже близки к тому, чтобы пополнить свой состав новым игроком.

Как сообщает Sky Sports, что вингер Жота Силва летит в Англию, чтобы окончательно оформить переход в "Ноттингем Форест". Ожидается, что "лесники" заплатят "Витории Гимарайнш" начальную сумму в 7 млн евро за 24-летнего игрока. Соглашение также включает до 5 млн евро в качестве бонусов, которые будут зависеть от его выступлений за английский клуб.

Добавим, что Жота Силва в прошлом сезоне забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах.

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Ноттингем Форест Витория (Гимарайнш)
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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