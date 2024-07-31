Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест близок к подписанию вингера Витории Гимарайнш
Цена вопроса - 7 млн евро плюс бонусы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" продолжает свою работу на трансферном рынке. "Лесники" уже близки к тому, чтобы пополнить свой состав новым игроком.
Как сообщает Sky Sports, что вингер Жота Силва летит в Англию, чтобы окончательно оформить переход в "Ноттингем Форест". Ожидается, что "лесники" заплатят "Витории Гимарайнш" начальную сумму в 7 млн евро за 24-летнего игрока. Соглашение также включает до 5 млн евро в качестве бонусов, которые будут зависеть от его выступлений за английский клуб.
Добавим, что Жота Силва в прошлом сезоне забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах.
Популярное сейчас
- Черноморец просматривает двух воспитанников Динамо - Источник
- Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы
- Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО