Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Англии.

"На данный момент я не планирую работать ни в клубе, ни в сборной".

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"Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола, если бы я сказал, что сделаю исключение для Англии", - добавил специалист.

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.