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Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола

Англия

Специалист отреагировал на слухи

Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Англии.

"На данный момент я не планирую работать ни в клубе, ни в сборной".

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"Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола, если бы я сказал, что сделаю исключение для Англии", - добавил специалист.

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.

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Юрген Клопп Англия Ливерпуль
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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