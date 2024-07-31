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Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола
Специалист отреагировал на слухи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Англии.
"На данный момент я не планирую работать ни в клубе, ни в сборной".
"Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола, если бы я сказал, что сделаю исключение для Англии", - добавил специалист.
Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.
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