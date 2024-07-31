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Вест Хэм близок к подписанию вингера Лидса

Англия
Обновлено

Английский клуб уже договорился с игроком

Вест Хэм близок к подписанию вингера Лидса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" подпишет вингера Крисенсио Саммервилла из "Лидса". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, клуб уже договорился с игроком о личных условиях контракта. А переговоры с "Лидсом" по трансферу футболиста еще продолжаются. Но самому Крисенсио понравился проект "Вест Хэма" и он бы хотел выступать за эту команду.

22-летний вингер в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 10 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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