Вест Хэм близок к подписанию вингера Лидса

"Вест Хэм" подпишет вингера Крисенсио Саммервилла из "Лидса". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, клуб уже договорился с игроком о личных условиях контракта. А переговоры с "Лидсом" по трансферу футболиста еще продолжаются. Но самому Крисенсио понравился проект "Вест Хэма" и он бы хотел выступать за эту команду.

22-летний вингер в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 10 ассистов.