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Кристал Пэлас все же подпишет вингера Марселя
Исмаил Сарр перейдет в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Марселя" Исмаил Сарр близок к переходу в "Кристал Пэлас".
Как сообщает ВВС, английский клуб все же подпишет игрока за 12,5 миллиона фунтов стерлингов. 26-летний футболист подпишет пятилетний контракт.
Сарр в прошлом сезоне провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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