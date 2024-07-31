  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас все же подпишет вингера Марселя
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас все же подпишет вингера Марселя

Англия
Обновлено

Исмаил Сарр перейдет в АПЛ

Кристал Пэлас все же подпишет вингера Марселя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Марселя" Исмаил Сарр близок к переходу в "Кристал Пэлас".

Как сообщает ВВС, английский клуб все же подпишет игрока за 12,5 миллиона фунтов стерлингов. 26-летний футболист подпишет пятилетний контракт.

Сарр в прошлом сезоне провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.

Читайте такжеГендиректор Интера подтвердил аренду полузащитника клуба в Марсель
По теме
yellow-arrow
Защитник Челси: Энцо Фернандес не хотел обидеть французских поклонников или кого-то другого
yellow-arrow
Вест Хэм близок к подписанию вингера Лидса
yellow-arrow
Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола
Марсель Кристал Пэлас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости