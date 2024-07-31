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Защитник Челси: Энцо Фернандес не хотел обидеть французских поклонников или кого-то другого
Уэсли Фофана высказался о недавнем скандале на Копа Америка-2024
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Центральный защитник лондонского "Челси" и сборной Франции Уэсли Фофана прокомментировал ситуацию с полузащитником Энцо Фернандесом.
"Он извинился. Энцо не хотел обидеть французских поклонников или кого-то другого".
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"Фернандес не понимал этого, когда пел ее, я ему доверяю. Потому что я его знаю. Он не расист", - добавил игрок.
Напомним, что
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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