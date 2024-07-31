Защитник Челси: Энцо Фернандес не хотел обидеть французских поклонников или кого-то другого

Центральный защитник лондонского "Челси" и сборной Франции Уэсли Фофана прокомментировал ситуацию с полузащитником Энцо Фернандесом.

"Фернандес не понимал этого, когда пел ее, я ему доверяю. Потому что я его знаю. Он не расист", - добавил игрок.