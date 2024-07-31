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Защитник Челси: Энцо Фернандес не хотел обидеть французских поклонников или кого-то другого

Англия
Обновлено

Уэсли Фофана высказался о недавнем скандале на Копа Америка-2024

Защитник Челси: Энцо Фернандес не хотел обидеть французских поклонников или кого-то другого

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Центральный защитник лондонского "Челси" и сборной Франции Уэсли Фофана прокомментировал ситуацию с полузащитником Энцо Фернандесом.

"Он извинился. Энцо не хотел обидеть французских поклонников или кого-то другого".

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"Фернандес не понимал этого, когда пел ее, я ему доверяю. Потому что я его знаю. Он не расист", - добавил игрок.

Напомним, что после победы на Копа Америка-2024 игроки сборной Аргентины попали в скандал.

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Челси (Лондон) Уэсли Фофана Энцо Фернандес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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