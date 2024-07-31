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Манчестер Сити оштрафован на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов

Англия
Обновлено

Клуб нарушал правила АПЛ

Манчестер Сити оштрафован на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" столкнулся с серьезными финансовыми санкциями за неоднократное нарушение правил Премьер-лиги.

Клуб был оштрафован более чем на 2 миллиона фунтов стерлингов за 22 случая задержки матчей в течение последних двух сезонов.

Причины штрафов в сезоне 2023/24:

  • Задержки начала второго тайма: 11 случаев.
  • Задержки начала матча: 4 случая.
  • Отсутствие уважительных причин для этого.
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Самый большой штраф в размере 200 000 фунтов стерлингов клуб получил 27 августа 2022 года в поединке против "Кристал Пэлас" за самую длинную задержку - 2 минуты 46 секунд.

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Манчестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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