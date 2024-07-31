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Манчестер Сити оштрафован на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов
Клуб нарушал правила АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" столкнулся с серьезными финансовыми санкциями за неоднократное нарушение правил Премьер-лиги.
Клуб был оштрафован более чем на 2 миллиона фунтов стерлингов за 22 случая задержки матчей в течение последних двух сезонов.
Причины штрафов в сезоне 2023/24:
- Задержки начала второго тайма: 11 случаев.
- Задержки начала матча: 4 случая.
- Отсутствие уважительных причин для этого.
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Самый большой штраф в размере 200 000 фунтов стерлингов клуб получил 27 августа 2022 года в поединке против "Кристал Пэлас" за самую длинную задержку - 2 минуты 46 секунд.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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