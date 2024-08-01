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Челси разгромил мексиканскую Америку, Арсенал проиграл Ливерпулю. Сколько отыграли Мудрик с Зинченко?
Разные результаты лондонцев
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 1 августа состоялись товарищеские матчи с участием двух лондонских клубов, за которые выступают два представителя Украины.
"Челси" уверенно расправился с мексиканской "Америкой" со счётом 3:0. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле на 63-й минуте, заменив Рахима Стерлинга, и не отличился до конца встречи результативными действиями.
1 августа. Атланта. "Мерседес-Бенц Стэдиум"
"Челси" - "Америка" 3:0
Голы: Нкунку 3 (пен.), Гиу 21, Мадуэке 79 (пен.),
"Арсенал", в то же время, минимально уступил "Ливерпулю" - 1:2. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменён на 17-летнего Майлза Льюиса-Скелли.
1 августа. Филадельфия. "Линкольн Файненшел Филд"
"Ливерпуль" - "Арсенал" 2:1
Голы: Салах 13, Карвалью 34 - Хаверц 40
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