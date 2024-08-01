Челси разгромил мексиканскую Америку, Арсенал проиграл Ливерпулю. Сколько отыграли Мудрик с Зинченко?

В ночь на 1 августа состоялись товарищеские матчи с участием двух лондонских клубов, за которые выступают два представителя Украины.

"Челси" уверенно расправился с мексиканской "Америкой" со счётом 3:0. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле на 63-й минуте, заменив Рахима Стерлинга, и не отличился до конца встречи результативными действиями.

1 августа. Атланта. "Мерседес-Бенц Стэдиум"

"Челси" - "Америка" 3:0

Голы: Нкунку 3 (пен.), Гиу 21, Мадуэке 79 (пен.),

"Арсенал", в то же время, минимально уступил "Ливерпулю" - 1:2. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменён на 17-летнего Майлза Льюиса-Скелли.

1 августа. Филадельфия. "Линкольн Файненшел Филд"

"Ливерпуль" - "Арсенал" 2:1

Голы: Салах 13, Карвалью 34 - Хаверц 40