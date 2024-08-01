  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси разгромил мексиканскую Америку, Арсенал проиграл Ливерпулю. Сколько отыграли Мудрик с Зинченко?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси разгромил мексиканскую Америку, Арсенал проиграл Ливерпулю. Сколько отыграли Мудрик с Зинченко?

Англия
Обновлено

Разные результаты лондонцев

Челси разгромил мексиканскую Америку, Арсенал проиграл Ливерпулю. Сколько отыграли Мудрик с Зинченко?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 1 августа состоялись товарищеские матчи с участием двух лондонских клубов, за которые выступают два представителя Украины.

"Челси" уверенно расправился с мексиканской "Америкой" со счётом 3:0. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле на 63-й минуте, заменив Рахима Стерлинга, и не отличился до конца встречи результативными действиями.

1 августа. Атланта. "Мерседес-Бенц Стэдиум"

"Челси" - "Америка" 3:0

Голы: Нкунку 3 (пен.), Гиу 21, Мадуэке 79 (пен.),

"Арсенал", в то же время, минимально уступил "Ливерпулю" - 1:2. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменён на 17-летнего Майлза Льюиса-Скелли.

1 августа. Филадельфия. "Линкольн Файненшел Филд"

"Ливерпуль" - "Арсенал" 2:1

Голы: Салах 13, Карвалью 34 - Хаверц 40

По теме
yellow-arrow
Слот - после 2:1 с Арсеналом: Несмотря на то, что это товарищеский матч, всегда хочется стремиться к победе
yellow-arrow
Фулхэм близок к подписанию защитника Вильярреала
yellow-arrow
Артета - после поражения от Ливерпуля: Арсенал должен был за 7-8 минут вести со счетом 2:0
Товарищеский матч Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Америка (Мексика) Александр Зинченко Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости