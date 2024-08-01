BBC: Новичок МЮ пропустит три месяца из-за травмы, Хойлунд выбыл на шесть недель

Новый защитник "Манчестер Юнайтед" за 52 млн фунтов стерлингов Лени Йоро выбыл на три месяца, а нападающий Расмус Хёйлунд пропустит шесть недель из-за травм, которые они получили в субботней предсезонной игре с "Арсеналом". Француз был снят во вторник на тренировочной базе "Юнайтед" в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) в защитной бутсе и с костылями.

Это вызвало опасения относительно серьезной травмы, и теперь эти опасения оправдались. 18-летний Йоро выбыл до конца октября. Это означает, что он пропустит девять игр Премьер-лиги, включая матчи с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой", а также старт кампании "Юнайтед" в Лиге Европы и Кубке лиги. По возвращении в Великобританию Йоро пройдет дополнительные обследования, чтобы определить точный масштаб проблемы, хотя он останется с командой "Юнайтед" до конца их турне по США, которое завершится матчем против "Ливерпуля" в субботу.

Расмус Хёйлунд забил гол в матче "МЮ" на выходных, но у него возникли проблемы с подколенным сухожилием. В итоге форвард выбыл до сентябрьской международной паузы, что означает, что он пропустит игру с "Ливерпулем" на "Олд Траффорд", которая состоится 1 сентября.