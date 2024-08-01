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Манчестер Юнайтед обыграл Бетис в матче с пятью голами. Видеообзор спарринга
Голепад в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу над "Бетисом" со счётом 3:2 в рамках контрольного матча.
Четыре гола в поединке было забито в первом тайме, ещё одно взятие ворот случилось во второй половине встречи.
1 августа. Сан-Диего. "Снэпдрэгон Стэдиум"
"Манчестер Юнайтед" – "Бетис" 3:2
Голы: Рэшфорд 18 (пен.), Диалло 24, Каземиро 31 - Лосада 15, Льоренте 61
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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