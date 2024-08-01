  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед обыграл Бетис в матче с пятью голами. Видеообзор спарринга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед обыграл Бетис в матче с пятью голами. Видеообзор спарринга

Англия

Голепад в Сан-Диего

Манчестер Юнайтед обыграл Бетис в матче с пятью голами. Видеообзор спарринга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу над "Бетисом" со счётом 3:2 в рамках контрольного матча.

Четыре гола в поединке было забито в первом тайме, ещё одно взятие ворот случилось во второй половине встречи.

1 августа. Сан-Диего. "Снэпдрэгон Стэдиум"

"Манчестер Юнайтед" – "Бетис" 3:2

Голы: Рэшфорд 18 (пен.), Диалло 24, Каземиро 31 - Лосада 15, Льоренте 61

По теме
yellow-arrow
Слот - после 2:1 с Арсеналом: Несмотря на то, что это товарищеский матч, всегда хочется стремиться к победе
yellow-arrow
Фулхэм близок к подписанию защитника Вильярреала
yellow-arrow
Артета - после поражения от Ливерпуля: Арсенал должен был за 7-8 минут вести со счетом 2:0
Товарищеский матч Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости