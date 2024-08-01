Артета - после поражения от Ливерпуля: Арсенал должен был за 7-8 минут вести со счетом 2:0

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от игры подопечных после товарищеского матча с "Ливерпулем" (1:2).

"Это было действительно боевое испытание. Я думаю, мы начали матч очень хорошо и через семь или восемь минут должны были вести со счетом 2:0. Затем произошёл один эпизод, вследствие чего они забили гол, и игра изменилась.

Были определенные трудности, особенно с игрой в воздухе, а также действиями при переходных фазах атаки, но мы будем совершенствоваться. В целом, я очень доволен.

Играя в тяжелейших условиях, ребята приложили невероятные усилия. Во втором тайме мы полностью доминировали в матче и заслуживали большего. Мы недовольны, потому что хотим побеждать, но думаю, что это еще один шаг в правильном направлении", - приводит слова испанца официальный сайт "канониров".