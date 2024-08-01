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Фулхэм близок к подписанию защитника Вильярреала
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" продолжает свою работу на трансферном рынке. Лондонский клуб в ближайшее время планирует укрепить линию обороны.
Сообщается, что "Фулхэм" договорился о подписании испанца Хорхе Куэнки из "Вильярреала". Центральный защитник пройдет медицинское обследование и подпишет пятилетнее соглашение до июня 2029 года с новым клубом.
????⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Fulham agree deal to sign Spanish CB Jorge Cuenca from Villarreal, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024
Deal in place for 24 year old defender to join Fulham, one more signing after Emile Smith-Rowe.
Cuenca, set to travel for medical and sign five year deal until June 2029. ???????? pic.twitter.com/PNp6NZDNuU
Добавим, что в прошлом сезоне Хорхе Куэнка провел 37 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.
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