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Фулхэм близок к подписанию защитника Вильярреала

Англия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Фулхэм близок к подписанию защитника Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фулхэм" продолжает свою работу на трансферном рынке. Лондонский клуб в ближайшее время планирует укрепить линию обороны.

Сообщается, что "Фулхэм" договорился о подписании испанца Хорхе Куэнки из "Вильярреала". Центральный защитник пройдет медицинское обследование и подпишет пятилетнее соглашение до июня 2029 года с новым клубом.

Добавим, что в прошлом сезоне Хорхе Куэнка провел 37 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Фулхэм (Лондон) Вильярреал
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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