Фулхэм близок к подписанию защитника Вильярреала

"Фулхэм" продолжает свою работу на трансферном рынке. Лондонский клуб в ближайшее время планирует укрепить линию обороны.

Сообщается, что "Фулхэм" договорился о подписании испанца Хорхе Куэнки из "Вильярреала". Центральный защитник пройдет медицинское обследование и подпишет пятилетнее соглашение до июня 2029 года с новым клубом.

