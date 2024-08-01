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Слот - после 2:1 с Арсеналом: Несмотря на то, что это товарищеский матч, всегда хочется стремиться к победе
Менталитет победителя
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот остался доволен игрой своей команды в товарищеской игре против "Арсенала" (2:1).
"Даже несмотря на то, что это товарищеский матч, всегда хочется стремиться к победе. Нужно иметь такой настрой даже во время тренировочной игры. Хорошо, что мы сегодня выиграли, но я больше доволен тем, как мы это сделали. Конечно, я видел второй тайм, когда у нас были трудности, так как соперник полностью владел мячом. Но мы отлично защищались, и я был очень рад это видеть. Не думаю, что они создали действительно стопроцентные моменты во второй половине встречи.
В первом тайме, после первых 10 минут, это была равная игра, в которой обе команды могли забить на несколько голов больше", - добавил Слот.
4 августа "Ливерпуль" проведёт ещё один спарринг против "Манчестер Юнайтед".
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