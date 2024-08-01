Тен Хаг - о 3:2 против Бетиса: Ребята хорошо справились

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победу в товарищеском матче против испанского "Бетиса" со счетом 3:2.

"Думаю, все было в порядке, ребята хорошо справились. В начале у нас были некоторые проблемы с контролем мяча, мы проигрывали 0:1, чего не должно было случиться, так как это был первый раз, когда они вошли в нашу штрафную.

Но затем мы взяли инициативу в свои руки, отыгрались и, в конце концов, забили три действительно хороших гола", - приводит слова специалиста официальный сайт "красных дьяволов".