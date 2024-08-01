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Тен Хаг - о 3:2 против Бетиса: Ребята хорошо справились
Комментарий нидерландца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победу в товарищеском матче против испанского "Бетиса" со счетом 3:2.
"Думаю, все было в порядке, ребята хорошо справились. В начале у нас были некоторые проблемы с контролем мяча, мы проигрывали 0:1, чего не должно было случиться, так как это был первый раз, когда они вошли в нашу штрафную.
Но затем мы взяли инициативу в свои руки, отыгрались и, в конце концов, забили три действительно хороших гола", - приводит слова специалиста официальный сайт "красных дьяволов".
4 августа "МЮ" сыграет контрольную игру с "Ливерпулем".
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