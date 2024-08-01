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Уэсли Фофана: Отчаянно хочу показать, почему Челси купил меня
Надежды француза реабилитироваться перед болельщиками "синих"
Getty Images/Global Images Ukraine
23-летний защитник "Челси" Уэсли Фофана рассказал о личных целях на следующий сезон.
"Я отчаянно хочу показать, почему "Челси" купил меня. Это естественно. А также потому, что я люблю свой клуб. Когда я присоединился к "Челси" - я осуществил свою мечту.
Я хочу выступать, я голоден. Конечно же, хочу выигрывать титулы, конечно. Готов упорно трудиться ради этого", - приводит слова француза The Athletic.
Напомним, сезон 2023/24 Фофана пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Состав лондонцев Уэсли пополнил, перейдя из "Лестера" в 2022 году.
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