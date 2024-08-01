Уэсли Фофана: Отчаянно хочу показать, почему Челси купил меня

23-летний защитник "Челси" Уэсли Фофана рассказал о личных целях на следующий сезон.

"Я отчаянно хочу показать, почему "Челси" купил меня. Это естественно. А также потому, что я люблю свой клуб. Когда я присоединился к "Челси" - я осуществил свою мечту.

Я хочу выступать, я голоден. Конечно же, хочу выигрывать титулы, конечно. Готов упорно трудиться ради этого", - приводит слова француза The Athletic.