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Гвардиола: Холанд чувствует себя некомфортно. Не хотим терять его на три недели или месяц

Англия

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Гвардиола: Холанд чувствует себя некомфортно. Не хотим терять его на три недели или месяц

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену нападающего "горожан" Эрлинга Холанда после первого тайма товарищеского матча с "Барселоной" (2:2, 1:4 по пен.).

"Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придется сделать следующий шаг в плане тренировок и сыгранных минут.

Сезон уже не за горами. У него есть недомогание, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой", - цитирует испанца пресс-служба АПЛ.

Напомним, 10 августа "Манчестер Сити" проведёт первый поединок в сезоне в рамках Суперкубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити травма Эрлинг Холанд
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Источник:
EPL
Опубликовал: Александр Бураков
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