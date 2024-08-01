Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Холанд чувствует себя некомфортно. Не хотим терять его на три недели или месяц
Есть опасения
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену нападающего "горожан" Эрлинга Холанда после первого тайма товарищеского матча с "Барселоной" (2:2, 1:4 по пен.).
"Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придется сделать следующий шаг в плане тренировок и сыгранных минут.
Сезон уже не за горами. У него есть недомогание, он мускулистый, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой", - цитирует испанца пресс-служба АПЛ.
Напомним, 10 августа "Манчестер Сити" проведёт первый поединок в сезоне в рамках Суперкубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- "Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко
- Окончательное решение Довбика и побоище в Белграде. Главные новости за 31 июля
- Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО