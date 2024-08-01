Вслед за Йоро и Хойлундом. МЮ потерял из-за травм двух игроков атаки

Вингеры "Манчестер Юнайтед" Антони и Маркус Рашфорд получили травмы в контрольной игре против "Бетиса" (3:2).

Антони вышел на замену во втором тайме, но отыграл лишь 24 минуты, после чего, хромая, покинул поле. Рашфорд, в свою очередь, был заменён на 62-й минуте из-за травмы лодыжки.

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