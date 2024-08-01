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Вслед за Йоро и Хойлундом. МЮ потерял из-за травм двух игроков атаки

Англия
Обновлено

Очередная кадровая катастрофа для тен Хага

Вслед за Йоро и Хойлундом. МЮ потерял из-за травм двух игроков атаки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингеры "Манчестер Юнайтед" Антони и Маркус Рашфорд получили травмы в контрольной игре против "Бетиса" (3:2).

Антони вышел на замену во втором тайме, но отыграл лишь 24 минуты, после чего, хромая, покинул поле. Рашфорд, в свою очередь, был заменён на 62-й минуте из-за травмы лодыжки.

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Ранее стало известно, сколько пропустят новичок "красных дьяволов" Лени Йоро и центральный нападающий Расмус Хойлунд.

10 августа "МЮ" сыграет в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

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травмы Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Антони
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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