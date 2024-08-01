Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Йоро и Хойлундом. МЮ потерял из-за травм двух игроков атаки
Очередная кадровая катастрофа для тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингеры "Манчестер Юнайтед" Антони и Маркус Рашфорд получили травмы в контрольной игре против "Бетиса" (3:2).
Антони вышел на замену во втором тайме, но отыграл лишь 24 минуты, после чего, хромая, покинул поле. Рашфорд, в свою очередь, был заменён на 62-й минуте из-за травмы лодыжки.
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее стало известно,
10 августа "МЮ" сыграет в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- "Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко
- Приговор Полесью. Как наши клубы боролись в квалификации еврокубков после поражения
- Фонсека одержал первую победу в Милане: россонери победили Манчестер Сити – ВИДЕО
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО