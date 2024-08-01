Хавбек Челси очень близок к переходу в Атлетико

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер очень близок к тому, чтобы покинуть "синих" и перейти в другую высшую лигу.

Как сообщает издание talkSPORT, англичане приняли предложение от мадридского "Атлетико" на сумму 33 миллиона фунтов стерлингов.

Сам игрок хотел бы перебраться в Испанию, но с "Атлетико" пока что не договорился о личных условиях потенциального контракта.

За основную команду "Челси" Конор выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.