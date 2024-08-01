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Вингер Манчестер Сити устроил шумную вечеринку, поэтому соседи решили вызвать полицию

Англия
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Соседи также написали письмо местным властям

Вингер Манчестер Сити устроил шумную вечеринку, поэтому соседи решили вызвать полицию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден наслаждается отпуском, поскольку не присоединился к команде для первых предсезонных матчей в США.

Как сообщает The Sun, полицию вызвали на одну из последних вечеринок, которые футболист устроил у себя дома.

Кроме того соседи Фодена написали письмо местным властям, пожаловавшись, что Фил громко включает музыку, а пес игрока лает целый день.

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Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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