Вингер Манчестер Сити устроил шумную вечеринку, поэтому соседи решили вызвать полицию

Вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден наслаждается отпуском, поскольку не присоединился к команде для первых предсезонных матчей в США.

Как сообщает The Sun, полицию вызвали на одну из последних вечеринок, которые футболист устроил у себя дома.

Кроме того соседи Фодена написали письмо местным властям, пожаловавшись, что Фил громко включает музыку, а пес игрока лает целый день.