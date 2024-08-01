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Вингер Манчестер Сити устроил шумную вечеринку, поэтому соседи решили вызвать полицию
Соседи также написали письмо местным властям
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден наслаждается отпуском, поскольку не присоединился к команде для первых предсезонных матчей в США.
Как сообщает The Sun, полицию вызвали на одну из последних вечеринок, которые футболист устроил у себя дома.
Кроме того соседи Фодена написали письмо местным властям, пожаловавшись, что Фил громко включает музыку, а пес игрока лает целый день.
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