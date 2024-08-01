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Ливерпуль настроен продать своего защитника, который выступает за команду с 2015 года

Англия

Но не все так просто

Ливерпуль настроен продать своего защитника, который выступает за команду с 2015 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" настроен подписать вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона, но не готовы платить большую сумму денег. Поэтому клуб уже придумал план упрощения этой сделки.

Чтобы снизить трансферную цену, "красные" хотят включить в сделку защитника Джо Гомеса. Пока не известно, как на такое предложение отреагировал "Ньюкасл".

Отметим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Энтони в 60 миллионов евро.

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Ливерпуль Ньюкасл Энтони Гордон
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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