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Ливерпуль настроен продать своего защитника, который выступает за команду с 2015 года
Но не все так просто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" настроен подписать вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона, но не готовы платить большую сумму денег. Поэтому клуб уже придумал план упрощения этой сделки.
Чтобы снизить трансферную цену, "красные" хотят включить в сделку защитника Джо Гомеса. Пока не известно, как на такое предложение отреагировал "Ньюкасл".
Отметим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Энтони в 60 миллионов евро.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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