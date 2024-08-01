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Вест Хэм не могут договориться с Манчестер Юнайтед о цене за трансфер их защитника
Переговоры зашли в тупик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака присоединится к "Вест Хэму". Но переговоры между командами зашли в тупик.
Как сообщает teamTALK, клубы не могут согласовать окончательную цену. "Манчестер Юнайтед" требует 15 миллионов фунтов стерлингов, а "Вест Хэм" считает, что для игрока, у которого остался год контракта, это слишком много.
Отметим, что "МЮ" активировал однолетнюю опцию в договоре Аарона, которая распространяется на сезон 2024/25.
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