Вест Хэм не может договориться с Манчестер Юнайтед о цене за трансфер защитника дьяволов

Ранее сообщалось, что защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака присоединится к "Вест Хэму". Но переговоры между командами зашли в тупик.

Как сообщает teamTALK, клубы не могут согласовать окончательную цену. "Манчестер Юнайтед" требует 15 миллионов фунтов стерлингов, а "Вест Хэм" считает, что для игрока, у которого остался год контракта, это слишком много.

Отметим, что "МЮ" активировал однолетнюю опцию в договоре Аарона, которая распространяется на сезон 2024/25.