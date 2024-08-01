Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл договорился о трансфере талантливого форварда из Шеффилд Юнайтед
Сумма трансфера составляет более 10 миллионов фунтов стерлингов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" стремится усилить команду на следующий сезон.
По словам Фабрицио Романо, "сороки" договорились о переходе талантливого 20-летнего форварда "Шеффилд Юнайтед" Уильяма Осулы.
Сумма трансфера составляет более 10 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист уже согласовал личные условия контракта с новым клубом.
Уильям за всю свою карьеру забил 9 голов и отдал 1 ассист в 55 матчах.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
01.08.2024 в 20:57
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- "Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко
- Цыганков нацелен на переход в АПЛ – источник
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1