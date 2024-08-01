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Ньюкасл договорился о трансфере талантливого форварда из Шеффилд Юнайтед

Англия
Обновлено

Сумма трансфера составляет более 10 миллионов фунтов стерлингов

Ньюкасл договорился о трансфере талантливого форварда из Шеффилд Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" стремится усилить команду на следующий сезон.

По словам Фабрицио Романо, "сороки" договорились о переходе талантливого 20-летнего форварда "Шеффилд Юнайтед" Уильяма Осулы.

Сумма трансфера составляет более 10 миллионов фунтов стерлингов. Сам футболист уже согласовал личные условия контракта с новым клубом.

Уильям за всю свою карьеру забил 9 голов и отдал 1 ассист в 55 матчах.

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Ньюкасл Шеффилд Юнайтед
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.08.2024 в 20:57
Ашур после такого провала подают в отставку
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.08.2024 в 20:57
Ашур после такого провала подают в отставку
Ответить
0
0

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