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Официально: Кристал Пэлас подписал вингера из Марселя

Англия
Обновлено

Мы рады приветствовать Исмаилу в нашем клубе (с)

Официально: Кристал Пэлас подписал вингера из Марселя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер Исмаила Сарр подписал контракт с "Кристал Пэлас".

Футболист заключил договор, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

"Мы наблюдали за игрой Исмаилы уже некоторое время и рады приветствовать его в нашем клубе. Я уверен, что он станет хорошим дополнением к нашей команде", - сказал глава "Кристал Пэлас" Стив Пэриш.

Сарр в 2023 году присоединился к "Марселю" за 13 миллионов евро. Футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.

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Марсель Кристал Пэлас
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Источник:
СР fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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