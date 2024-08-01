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Официально: Кристал Пэлас подписал вингера из Марселя
Мы рады приветствовать Исмаилу в нашем клубе (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Исмаила Сарр подписал контракт с "Кристал Пэлас".
Футболист заключил договор, который рассчитан до 30 июня 2029 года.
"Мы наблюдали за игрой Исмаилы уже некоторое время и рады приветствовать его в нашем клубе. Я уверен, что он станет хорошим дополнением к нашей команде", - сказал глава "Кристал Пэлас" Стив Пэриш.
Palace x Ismaïla ✨#CPFC pic.twitter.com/F6YeZoqU4c— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 1, 2024
Сарр в 2023 году присоединился к "Марселю" за 13 миллионов евро. Футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 6 ассистами.
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