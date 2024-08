В возрасте 60 лет скончался бывший тренер Лестера

В возрасте 60 лет умер Крэйг Шекспир, известный специалист, который долгое время работал в тренерском штабе ФК "Лестер".

Everton Football Club is deeply saddened to learn of the passing of our former coach Craig Shakespeare.



Our thoughts are with his family and friends at this extremely difficult time.