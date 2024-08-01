"Между нами есть большая разница". Тренер Челси недоволен тем, что его команду сравнивают с другими

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", недоволен тем, что его команду сравнивают с другими топ-клубами.

"Есть существенная разница между нами и командами, которые доминируют. Это такие как "Сити" и "Арсенал". Мы разные потому, что один клуб имеет одного тренера восемь лет, а другой - пять лет. У нас было всего 2-3 недели".