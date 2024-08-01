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"Между нами есть большая разница". Тренер Челси недоволен тем, что его команду сравнивают с другими
Специалист дал интервью изданию The Athletic
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Мареска, главный тренер "Челси", недоволен тем, что его команду сравнивают с другими топ-клубами.
"Есть существенная разница между нами и командами, которые доминируют. Это такие как "Сити" и "Арсенал". Мы разные потому, что один клуб имеет одного тренера восемь лет, а другой - пять лет. У нас было всего 2-3 недели".
Добавим, что первый официальный поединок на посту главного тренера итальянец проведет 18 августа, где в первом туре АПЛ ему будет противостоять "Манчестер Сити".
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