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"Между нами есть большая разница". Тренер Челси недоволен тем, что его команду сравнивают с другими

Англия
Обновлено

Специалист дал интервью изданию The Athletic

"Между нами есть большая разница". Тренер Челси недоволен тем, что его команду сравнивают с другими

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", недоволен тем, что его команду сравнивают с другими топ-клубами.

"Есть существенная разница между нами и командами, которые доминируют. Это такие как "Сити" и "Арсенал". Мы разные потому, что один клуб имеет одного тренера восемь лет, а другой - пять лет. У нас было всего 2-3 недели".

Добавим, что первый официальный поединок на посту главного тренера итальянец проведет 18 августа, где в первом туре АПЛ ему будет противостоять "Манчестер Сити".

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