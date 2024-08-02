Экс-игрок Ювентуса может стать одноклубником Зинченко в Арсенале

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в гонке за 29-летнего футболиста на данный момент лидирует лондонский "Арсенал".

Напомним, на данный момент Рабьо является свободным агентом после истечения контракта с "Ювентусом" этим летом.

Также интерес к французу проявляют такие клубы, как "Реал", "Атлетико", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".