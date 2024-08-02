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Экс-игрок Ювентуса может стать одноклубником Зинченко в Арсенале
Потенциальное усиление состава для Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в гонке за 29-летнего футболиста на данный момент лидирует лондонский "Арсенал".
Напомним, на данный момент Рабьо является свободным агентом после истечения контракта с "Ювентусом" этим летом.
Также интерес к французу проявляют такие клубы, как "Реал", "Атлетико", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
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