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Экс-игрок Ювентуса может стать одноклубником Зинченко в Арсенале

Англия
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Потенциальное усиление состава для Артеты

Экс-игрок Ювентуса может стать одноклубником Зинченко в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в гонке за 29-летнего футболиста на данный момент лидирует лондонский "Арсенал".

Напомним, на данный момент Рабьо является свободным агентом после истечения контракта с "Ювентусом" этим летом.

Также интерес к французу проявляют такие клубы, как "Реал", "Атлетико", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
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