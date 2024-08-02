Ливерпуль представил гостевую форму на следующий сезон

Пресс-служба "Ливерпуля" опубликовала фото новой гостевой формы на сезон 2024/25.

"Новый комплект представляет собой современную версию зелёной цветовой гаммы. Она выполнена "в цветах ночного леса" и антрацита с размыто-бирюзовомы оттенками. Контрастные вспышки также присутствуют на шортах.

Стиль названия и номера клуба на задней стороне футболки вдохновлен городом и представляет собой современный подход к историческим уличным знакам Ливерпуля. Для печати используются чернила на водной основе, что является более экологичным вариантом. Футболки будут использоваться для участия в кубковых соревнованиях и товарищеских матчах", - говорится в заявлении на официальном сайте "красных".