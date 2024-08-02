Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг: Каземиро - лидер и очень важный игрок. Он может делать разницу для МЮ
Нидерландец настроен на продолжение сотрудничества
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Тен Хаг высказался о будущем полузащитника "красных дьяволов" Каземиро.
"Каземиро - лидер и очень важный игрок. Он может делать разницу для нас.
Его будущее? Все игроки, которые находятся здесь, и если они хотят играть за нас, быть в запасе, и у них высокий индивидуальный класс - тогда я надеюсь, что они продолжат вносить свой вклад в нашу команду", - сказал специалист в интервью The Guardian.
В сезоне 2023/24 Каземиро провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 3 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники
- Китай сохраняет лидерство, США выходят на второе место, первое серебро Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- ЛК. Невероятная драма Беседина и компании, команды Сироты эпически вылетает, гол украинца за ЦСКА 1948
- Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники