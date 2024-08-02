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Тен Хаг: Каземиро - лидер и очень важный игрок. Он может делать разницу для МЮ

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Тен Хаг: Каземиро - лидер и очень важный игрок. Он может делать разницу для МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Тен Хаг высказался о будущем полузащитника "красных дьяволов" Каземиро.

"Каземиро - лидер и очень важный игрок. Он может делать разницу для нас.

Его будущее? Все игроки, которые находятся здесь, и если они хотят играть за нас, быть в запасе, и у них высокий индивидуальный класс - тогда я надеюсь, что они продолжат вносить свой вклад в нашу команду", - сказал специалист в интервью The Guardian.

В сезоне 2023/24 Каземиро провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 3 результативными передачами.

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Каземиро Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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