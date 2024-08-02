Тен Хаг: Каземиро - лидер и очень важный игрок. Он может делать разницу для МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Тен Хаг высказался о будущем полузащитника "красных дьяволов" Каземиро.

"Каземиро - лидер и очень важный игрок. Он может делать разницу для нас.

Его будущее? Все игроки, которые находятся здесь, и если они хотят играть за нас, быть в запасе, и у них высокий индивидуальный класс - тогда я надеюсь, что они продолжат вносить свой вклад в нашу команду", - сказал специалист в интервью The Guardian.