Постекоглу рассказал о том, какую позицию намерен усилить Тоттенхэм

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил о намерениях "шпор" подписать нового нападающего.

"Это, вероятно, все еще наша самая слабая линия. Очевидно, что это (её усиление - прим.) находится для нас в центре внимания", — сказал специалист в интервью Football London.