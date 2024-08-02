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Постекоглу рассказал о том, какую позицию намерен усилить Тоттенхэм

Англия

Главный кандидат - одноклубник Забарного

Постекоглу рассказал о том, какую позицию намерен усилить Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил о намерениях "шпор" подписать нового нападающего.

"Это, вероятно, все еще наша самая слабая линия. Очевидно, что это (её усиление - прим.) находится для нас в центре внимания", — сказал специалист в интервью Football London.

Ранее сообщалось об интересе "Тоттенхэма" к форварду "Борнмута" Доминика Соланке.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Бураков
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