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Постекоглу рассказал о том, какую позицию намерен усилить Тоттенхэм
Главный кандидат - одноклубник Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил о намерениях "шпор" подписать нового нападающего.
"Это, вероятно, все еще наша самая слабая линия. Очевидно, что это (её усиление - прим.) находится для нас в центре внимания", — сказал специалист в интервью Football London.
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Источник:Football London
Опубликовал: Александр Бураков
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