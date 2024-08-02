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Тен Хаг - о Санчо: Мы оставили все позади и хотим работать
Конфликт улажен
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о своих взаимоотношениях с вингером Джейдоном Санчо.
"Мы оставили все позади и все об этом рассказали. Мы знаем друг друга, знаем каковы стандарты и как мы хотим работать.
Извинился ли он? Я думаю, в нашем заявление все сказало, и оно было ясным и чётким", - цитирует специалиста Daily Mail.
Напомним, в прошлом году тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с основной командой "МЮ", а вторую половину сезона 2023/24 англичанин провёл в дортмундской "Боруссии".
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