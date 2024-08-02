Тен Хаг - о Санчо: Мы оставили все позади и хотим работать

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о своих взаимоотношениях с вингером Джейдоном Санчо.

"Мы оставили все позади и все об этом рассказали. Мы знаем друг друга, знаем каковы стандарты и как мы хотим работать.

Извинился ли он? Я думаю, в нашем заявление все сказало, и оно было ясным и чётким", - цитирует специалиста Daily Mail.