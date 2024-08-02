  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм оформил трансфер хавбека из Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм оформил трансфер хавбека из Арсенала

Англия

Официально

Фулхэм оформил трансфер хавбека из Арсенала

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Фулхэм" оформил трансфер полузащитника Эмиля Смит Роу из "Арсенала".

Игрок с клубом подписал пятилетний контракт - до июня 2029 года. В договоре также есть функция продления сотрудничества еще на один сезон.

"Пообщавшись с тренером, я думаю, что это захватывающий проект, и, безусловно, идеальный шаг для моей карьеры", - сказал футболист.

Смит Роу провел за основную команду "Арсенала" 115 матчей, забил 18 голов и отдал 13 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм хочет подписать чемпиона мира-2022
yellow-arrow
Крапивцовым интересуются несколько клубов АПЛ. Был и интерес от Шахтера
yellow-arrow
Брентфорд пригласил на просмотр вингера сборной Украины U-19
Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Эмиль Смит-Роу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fulham
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости