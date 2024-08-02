Фулхэм оформил трансфер хавбека из Арсенала

"Фулхэм" оформил трансфер полузащитника Эмиля Смит Роу из "Арсенала".

Игрок с клубом подписал пятилетний контракт - до июня 2029 года. В договоре также есть функция продления сотрудничества еще на один сезон.

"Пообщавшись с тренером, я думаю, что это захватывающий проект, и, безусловно, идеальный шаг для моей карьеры", - сказал футболист.

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Welcome to London's Original, @emilesmithrowe. ???? — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 2, 2024

Смит Роу провел за основную команду "Арсенала" 115 матчей, забил 18 голов и отдал 13 ассистов.