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Тен Хаг объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года
Я сам этого хотел (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
В начале июля "Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество с Эриком тен Хагом, главным тренером команды. Наставник манкунианцев подписал новое соглашение - до лета 2026 года.
Специалист объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года:
"Я сам этого хотел. Думаю, что два года в футболе - это долгий срок, и через два года мы увидим результат. Я имею достаточно веры, чтобы знать, что когда у меня будет команда, я добьюсь успеха".
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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02.08.2024 в 18:39
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