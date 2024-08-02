Тен Хаг объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года

В начале июля "Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество с Эриком тен Хагом, главным тренером команды. Наставник манкунианцев подписал новое соглашение - до лета 2026 года.

Специалист объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года:

"Я сам этого хотел. Думаю, что два года в футболе - это долгий срок, и через два года мы увидим результат. Я имею достаточно веры, чтобы знать, что когда у меня будет команда, я добьюсь успеха".