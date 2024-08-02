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Тен Хаг объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года

Англия

Я сам этого хотел (с)

Тен Хаг объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В начале июля "Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество с Эриком тен Хагом, главным тренером команды. Наставник манкунианцев подписал новое соглашение - до лета 2026 года.

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Специалист объяснил, почему продлил контракт с МЮ лишь на два года:

"Я сам этого хотел. Думаю, что два года в футболе - это долгий срок, и через два года мы увидим результат. Я имею достаточно веры, чтобы знать, что когда у меня будет команда, я добьюсь успеха".

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
02.08.2024 в 18:39
Тобто, зараз в цього фантомаса команди немає? А що ти зробив, щоб її створити? 2 роки для тебе це забагато, радій, що на 2 роки підписали.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
02.08.2024 в 18:39
Тобто, зараз в цього фантомаса команди немає? А що ти зробив, щоб її створити? 2 роки для тебе це забагато, радій, що на 2 роки підписали.
Ответить
0
0

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