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Вест Хэм хочет подписать чемпиона мира-2022
Гвидо Родригес может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" планирует подписать опорного полузащитника Гвидо Родригесом.
После расторжения контракта с испанским "Реал Бетисом", Родригес стал свободным агентом. Как сообщает Фабрицио Романо, "Вест Хэм" уже ведет переговоры с аргентинским футболистом, но им придется контурировать с несколько европейскими клубами, которые тоже заинтересованы в трансфере Гвидо.
Родригес за "Реал Бетис" в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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