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Вест Хэм хочет подписать чемпиона мира-2022

Англия

Гвидо Родригес может перейти в АПЛ

Вест Хэм хочет подписать чемпиона мира-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" планирует подписать опорного полузащитника Гвидо Родригесом.

После расторжения контракта с испанским "Реал Бетисом", Родригес стал свободным агентом. Как сообщает Фабрицио Романо, "Вест Хэм" уже ведет переговоры с аргентинским футболистом, но им придется контурировать с несколько европейскими клубами, которые тоже заинтересованы в трансфере Гвидо.

Родригес за "Реал Бетис" в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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