Вест Хэм хочет подписать чемпиона мира-2022

"Вест Хэм" планирует подписать опорного полузащитника Гвидо Родригесом.

После расторжения контракта с испанским "Реал Бетисом", Родригес стал свободным агентом. Как сообщает Фабрицио Романо, "Вест Хэм" уже ведет переговоры с аргентинским футболистом, но им придется контурировать с несколько европейскими клубами, которые тоже заинтересованы в трансфере Гвидо.

Родригес за "Реал Бетис" в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.