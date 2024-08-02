Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла сделала первый шаг к подписанию таланта молодежной сборной Англии
Клуб отправил официальную заявку на подписание Котчера
twitter.com/FabrizioRomano
"Астон Вилла" сделала первый шаг к подписанию талантливого нападающего сборной Англии U-17 Мейсона Котчера.
По информации Фабрицио Романо, "Астон Вилла" отправила официальную заявку на подписание таланта в "Сандерленд". Англичане хотят опередить другие клубы АПЛ и оформить трансфер футболиста для своей Академии.
Мейсон за "Сандерленд U-18" сыграл 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому
- Не только карлики. Шесть стран завершили для себя евросезон 2024/25 после второго квалификационного раунда
- Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место
- Хавбек Ливерпуля - после прихода Слота: Стиль игры сильно изменился
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн