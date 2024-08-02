Астон Вилла сделала первый шаг к подписанию таланта молодежной сборной Англии

"Астон Вилла" сделала первый шаг к подписанию талантливого нападающего сборной Англии U-17 Мейсона Котчера.

По информации Фабрицио Романо, "Астон Вилла" отправила официальную заявку на подписание таланта в "Сандерленд". Англичане хотят опередить другие клубы АПЛ и оформить трансфер футболиста для своей Академии.

Мейсон за "Сандерленд U-18" сыграл 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.