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Астон Вилла сделала первый шаг к подписанию таланта молодежной сборной Англии

Англия
Обновлено

Клуб отправил официальную заявку на подписание Котчера

Астон Вилла сделала первый шаг к подписанию таланта молодежной сборной Англии

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Астон Вилла" сделала первый шаг к подписанию талантливого нападающего сборной Англии U-17 Мейсона Котчера.

По информации Фабрицио Романо, "Астон Вилла" отправила официальную заявку на подписание таланта в "Сандерленд". Англичане хотят опередить другие клубы АПЛ и оформить трансфер футболиста для своей Академии.

Мейсон за "Сандерленд U-18" сыграл 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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