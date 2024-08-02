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Артета - об уходе Смит Роу: Мне грустно, что он покидает нас
Специалист поделился своими эмоциями
twitter.com/FabrizioRomano
2 августа "Фулхэм" подписал контракт с полузащитником Эмилем Смит Роу из "Арсенала".
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Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал переход своего подопечного:
"Мне грустно, что Эмиль покидает нас, но я рад, что он воспользовался новой возможностью в своей карьере. Его любят все в "Арсенале", но пришло время прощаться. Желаю ему всего наилучшего".
Напомним, что Смит Роу с "Фулхэмом" подписал пятилетний контракт.
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