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Артета - об уходе Смит Роу: Мне грустно, что он покидает нас

Англия

Специалист поделился своими эмоциями

Артета - об уходе Смит Роу: Мне грустно, что он покидает нас

twitter.com/FabrizioRomano

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2 августа "Фулхэм" подписал контракт с полузащитником Эмилем Смит Роу из "Арсенала".

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Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал переход своего подопечного:

"Мне грустно, что Эмиль покидает нас, но я рад, что он воспользовался новой возможностью в своей карьере. Его любят все в "Арсенале", но пришло время прощаться. Желаю ему всего наилучшего".

Напомним, что Смит Роу с "Фулхэмом" подписал пятилетний контракт.

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Микель Артета Фулхэм (Лондон) Эмиль Смит-Роу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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