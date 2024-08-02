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Ньюкасл придумал план, как не дать Ливерпулю подписать Гордона

Англия
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Ньюкасл придумал план, как не дать Ливерпулю подписать Гордона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" знает, что их вингер Энтони Гордон привлек внимание "Ливерпуля". Более того, у "сорок" есть план оставить лидера в своей команде.

Как сообщает The Athletic, клуб на следующей неделе начнет переговоры с футболистом о продлении его контракта. "Ньюкасл" предложит Энтони долгосрочный договор и на лучших условиях.

Гордон в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 11 ассистов в 48 матчах.

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Ливерпуль Ньюкасл Энтони Гордон
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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