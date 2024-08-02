Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл придумал план, как не дать Ливерпулю подписать Гордона
Все просто
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" знает, что их вингер Энтони Гордон привлек внимание "Ливерпуля". Более того, у "сорок" есть план оставить лидера в своей команде.
Как сообщает The Athletic, клуб на следующей неделе начнет переговоры с футболистом о продлении его контракта. "Ньюкасл" предложит Энтони долгосрочный договор и на лучших условиях.
Гордон в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 11 ассистов в 48 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому
- Не только карлики. Шесть стран завершили для себя евросезон 2024/25 после второго квалификационного раунда
- Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК
- Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Официально: Артем Довбик – игрок Ромы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн