После фиаско с Довбиком Атлетико Мадрид близок к подписанию форварда Манчестер Сити

"Атлетико Мадрид" работает над усилением атаки после ухода Альваро Мораты. Одним из вариантов является нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес.

Руководство испанского клуба провело несколько встреч с представителями игрока, они предложили футболисту пятилетний контракт. "Атлетико" также стремится достичь договоренности с "Сити".

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.