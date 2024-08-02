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После фиаско с Довбиком Атлетико Мадрид близок к подписанию форварда Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Начались переговоры

После фиаско с Довбиком Атлетико Мадрид близок к подписанию форварда Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Новина українською

"Атлетико Мадрид" работает над усилением атаки после ухода Альваро Мораты. Одним из вариантов является нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес.

Руководство испанского клуба провело несколько встреч с представителями игрока, они предложили футболисту пятилетний контракт. "Атлетико" также стремится достичь договоренности с "Сити".

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.

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Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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