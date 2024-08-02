Арсенал отклонил новое предложение Марселя по трансферу форварда

Лондонский "Арсенал" отклонили новое предложение от французского "Олимпика" по трансферу своего форварда Эдди Нкетиа. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Марсельцы согласовали личные условия с игроком, и предложили "канонирам" около 27 миллионов евро. Но "Арсеналу" такое предложение не подходит.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.