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Арсенал отклонил новое предложение Марселя по трансферу форварда

Англия

27 миллионов евро - это очень мало для канониров

Арсенал отклонил новое предложение Марселя по трансферу форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" отклонили новое предложение от французского "Олимпика" по трансферу своего форварда Эдди Нкетиа. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Марсельцы согласовали личные условия с игроком, и предложили "канонирам" около 27 миллионов евро. Но "Арсеналу" такое предложение не подходит.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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