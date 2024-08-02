Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал отклонил новое предложение Марселя по трансферу форварда
27 миллионов евро - это очень мало для канониров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" отклонили новое предложение от французского "Олимпика" по трансферу своего форварда Эдди Нкетиа. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Марсельцы согласовали личные условия с игроком, и предложили "канонирам" около 27 миллионов евро. Но "Арсеналу" такое предложение не подходит.
Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.
Читайте такжеФулхэм оформил трансфер хавбека из Арсенала
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- МИД КНР: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран
- Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому
- Челси разгромил мексиканскую Америку, Арсенал проиграл Ливерпулю. Сколько отыграли Мудрик с Зинченко?
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Украина имеет ограничения по использованию F-16 - Business Insider
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн