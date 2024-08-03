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Тоттенхэм нацелился на буркинийского защитника Ман Сити

Англия

Защитник рассматривается как кандидат на замену Эмерсону Роялу

Тоттенхэм нацелился на буркинийского защитника Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Майк МакГрат в Х сообщает, что "Тоттенхэм" нацелился на защитника "Манчестер Сити" Иссу Каборе.

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По информации журналиста, Исса Каборе является главным претендентом на переход в "Тоттенхэм", если "шпоры" продадут Эмерсона Ройала этим летом.

Напомним, 23-летний Каборе перешел в "Манчестер Сити" в июле 2020 года. Сезон 2023/24 защитник провел в "Лутоне" на правах аренды, он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 гола.

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Источник:
Mike McGrath
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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