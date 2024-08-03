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Фюллькруг продолжит карьеру в чемпионате Англии

Англия

Перейдет в Вест Хэм

Фюллькруг продолжит карьеру в чемпионате Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Никлас Фюллькруг перейдет из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм".

По имеющейся информации, 31-летний немец перейдет в английский клуб за 26 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. По данным журналиста, Никлас будет получать до 3 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. Отмечается, что медосмотр состоится в ближайшие дни.

Напомним, в прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".

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Боруссия (Дортмунд) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Никлас Фюллькруг
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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