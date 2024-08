Фюллькруг продолжит карьеру в чемпионате Англии

Нападающий Никлас Фюллькруг перейдет из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм".

По имеющейся информации, 31-летний немец перейдет в английский клуб за 26 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. По данным журналиста, Никлас будет получать до 3 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. Отмечается, что медосмотр состоится в ближайшие дни.

????⚒️ EXCLUSIVE | Total agreement between @BVB and @WestHam about a permanent deal of Niclas #Füllkrug ✔️



Last details on bonus payments will be clarified tonight.



▫️Transfer fee: €26m + €4m add-ons

▫️Contract: 2027 + 1

▫️Up to €3m net per year in salary.



31 y/o striker… pic.twitter.com/9prZBkKX1A