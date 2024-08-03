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Фюллькруг продолжит карьеру в чемпионате Англии
Перейдет в Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Никлас Фюллькруг перейдет из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм".
По имеющейся информации, 31-летний немец перейдет в английский клуб за 26 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. По данным журналиста, Никлас будет получать до 3 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. Отмечается, что медосмотр состоится в ближайшие дни.
????⚒️ EXCLUSIVE | Total agreement between @BVB and @WestHam about a permanent deal of Niclas #Füllkrug ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 2, 2024
Last details on bonus payments will be clarified tonight.
▫️Transfer fee: €26m + €4m add-ons
▫️Contract: 2027 + 1
▫️Up to €3m net per year in salary.
31 y/o striker… pic.twitter.com/9prZBkKX1A
Напомним, в прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".
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