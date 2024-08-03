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Осимхен хочет в ПСЖ, но Наполи согласен продать форварда в Арсенал

Англия

В какой команде окажется Виктор?

Осимхен хочет в ПСЖ, но Наполи согласен продать форварда в Арсенал

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Арсенал" планирует купить 25-летнего нигерийского нападающего Виктора Осимхена у "Наполи".

По информации издания, Виктор Осимхен хочет перейти в "ПСЖ", но французский клуб не готов платить за Осимхена отступные в размере от 120 до 130 миллионов евро, тем временем "Арсенал" готов выплатить отступные и выполнить другие финансовые требования "Наполи". Отмечается, что 25-летний нигерийский нападающий имеет устное соглашение с представителями "ПСЖ".

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Напомним, форвард "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Ilario RadioRadio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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