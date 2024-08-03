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Осимхен хочет в ПСЖ, но Наполи согласен продать форварда в Арсенал
В какой команде окажется Виктор?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" планирует купить 25-летнего нигерийского нападающего Виктора Осимхена у "Наполи".
По информации издания, Виктор Осимхен хочет перейти в "ПСЖ", но французский клуб не готов платить за Осимхена отступные в размере от 120 до 130 миллионов евро, тем временем "Арсенал" готов выплатить отступные и выполнить другие финансовые требования "Наполи". Отмечается, что 25-летний нигерийский нападающий имеет устное соглашение с представителями "ПСЖ".
Напомним, форвард "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
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